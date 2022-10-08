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Косметическая сеть «Иль де ботэ» возобновляет работу в России на месте магазинов Sephora
Виктория Шанина
Сегодня в 09:04

Сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» с 10 октября вновь открывает свои магазины в России. Они возобновят работу на месте торговых точек Sephora, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.

Флагманский магазин Sephora в московском ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску. Завершить ребрендинг всех торговых точек сети планируется до января 2023 года.

Как отмечают «Ведомости», в 2016 году Sephora, которая принадлежит холдингу LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), стала 100%-ным владельцем сети «Иль де Ботэ». В 2020-м ритейлер решил переименовать все магазины «Иль де Ботэ» в Sephora.

В марте 2022 года французский бренд объявил о приостановке своей деятельности в России. На тот момент он владел 88 магазинами в 37 городах России.

В июле сеть заявила, что продаст все свои 88 магазинов генеральному директору российского подразделения Sephora Евгению Дроздову. Тогда же стало известно, что бренд будет работать под старым брендом «Иль де Ботэ».

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