ФСБ: за неделю приграничные территории России обстреляли более 100 раз

За последнюю неделю было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила ФСБ.
При обстрелах применялись реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия и беспилотники. Погиб 1 мирный житель, пять, включая ребенка, ранены. Повреждены две электростанции, 11 жилых домов, два административных зданий и 8 пунктов пропуска через государственную границу.
По словам ФСБ, число обстрелов приграничной территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях с начала октября значительно увеличилось.
Об обстрелах в Брянской, Курской и Белгородской областях регулярно сообщают местные власти. В регионах действует «желтый» уровень террористической опасности.
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