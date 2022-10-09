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Новости
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
19:17
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
18:40
Дайджест
Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
17:27
Kevin Gill/Flickr
Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
16:59
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
16:54
В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров
16:14
Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
15:43
В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице
15:18
Издание The Critic раскритиковало фильмы Мартина Скорсезе. За режиссера вступился Гильермо дель Торо
13:51
Sasha Freemind/Unsplash
В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества
13:20
За две недели число заказов в дорогих московских ресторанах сократилось на 29% год к году
12:32
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
11:58
Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ
10:56
Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армизена в роли дяди Фестера
09:44
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
09:01
Skryptonite/YouTube
Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
вчера в 21:15
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
вчера в 20:48
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
вчера в 20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
вчера в 19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
вчера в 18:45
Дайджест
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 18:40

В сети появились спутниковые снимки Крымского моста от 7 и 8 октября. На них видно, какие разрушения принес взрыв грузовика накануне.

Кыргызстан отменил командно-штабные учения с силами ОДКБ «Нерушимое братство», которые должны были начаться уже завтра. Причины отмены в военном ведомстве республики не уточнили.

В Москве полицейские задержали пятиклассницу прямо во время уроков. Причиной послужила ее аватарка с сине-желтыми цветами и опрос в чате с одноклассниками про войну. На девочку пожаловался директор школы.

В возрасте 75 лет скончался один из самых известных французских философов Бруно Латур. Он выступил основоположником акторно-сетевой теории, которая рассматривает агентами социальных отношений не только людей, но и технологические комплексы, животных и артефакты.

В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров. «Информационная война идет против нашей страны, и, конечно, каждый журналист на учете», — сказал глава организации.

В ЛДПР предложили создать Агентство по делам одиночества. Миллионы россиян страдают бессонницей, депрессией и рассредоточенностью из‑за паталогического одиночества. Государство должно оказывать им психологическую помощь, считают депутаты.

В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб высотой почти 400 метров. Это будет самое высокое офисное здание в столице, а пока что первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация».

Ученые нашли доказательства возможной жизни на одном из спутников Сатурна — Энцеладе. Они установили, что его океан очень щелочной и напоминает газированную воду. В таких условиях мог образоваться фосфор — необходимый элемент для возникновения жизни.

Ozon временно скрыл товары российской блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ на продаваемых толстовках и попросил перенести их в категорию 18+. Одни пользователи раскритиковали интернет-магазин, а другие сказали, что проблема кроется не в Ozon, а в законе.

Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Но рэпер не растерялся и перешел в твиттер, где заявил, что не может быть антисемитом, и передал привет Марку Цукербергу. Его заблокировали и там.

Издание The Critic опубликовало статью с критикой фильмов Мартина Скорсезе. Автор, помимо прочего, называет «Славных парней» «случайным шедевром», после которого режиссер решил «лениво остановиться» на историях про мафию.

Netflix поделился еще одним трейлером сериала Тима Бертона «Уэнсдей». В нем впервые показали дядю Фестера, которого сыграл Фред Армизен («Бруклин 9-9», «Евротур»), и профессора Мэрилин Торнхилл в исполнении Кристины Риччи, сыгравшей Уэнсдей в «Семейке Адамс» более 20 лет назад.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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