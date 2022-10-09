Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна

Международная группа ученых нашла доказательства гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа считают, что в океане Энцелада, покрытого льдом, может содержаться фосфор — один из необходимых элементов для возникновения жизни.

«Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — отметил Цзихуа.

Для образования фосфора в такой океанской воде потребовалось бы более 100 тыс. лет, а океан на Энцеладе может существовать достаточное количество времени. Хоть фосфор на спутнике Сатурна еще не был обнаружен, исследование дает научную основу для изучения возможной жизни на нем.