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Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
Семён Гудошников
Сегодня в 16:59

Международная группа ученых нашла доказательства гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна — Энцеладе. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа считают, что в океане Энцелада, покрытого льдом, может содержаться фосфор — один из необходимых элементов для возникновения жизни.

«Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — отметил Цзихуа.

Для образования фосфора в такой океанской воде потребовалось бы более 100 тыс. лет, а океан на Энцеладе может существовать достаточное количество времени. Хоть фосфор на спутнике Сатурна еще не был обнаружен, исследование дает научную основу для изучения возможной жизни на нем.

Ранее ученые обнаружили на Энцеладе пять других компонентов, необходимых для возникновения жизни, — углерод, водород, азот, кислород и серу. Однако из‑за отсутствия фосфора спутник Сатурна считался необитаемым.

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