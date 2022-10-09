Реклама
Новости
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
19:17
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
18:40
Дайджест
Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
17:27
Kevin Gill/Flickr
Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
16:59
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
16:54
В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров
16:14
Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
15:43
В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице
15:18
Издание The Critic раскритиковало фильмы Мартина Скорсезе. За режиссера вступился Гильермо дель Торо
13:51
Sasha Freemind/Unsplash
В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества
13:20
За две недели число заказов в дорогих московских ресторанах сократилось на 29% год к году
12:32
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
11:58
Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ
10:56
Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армизена в роли дяди Фестера
09:44
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
09:01
Skryptonite/YouTube
Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
вчера в 21:15
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
вчера в 20:48
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
вчера в 20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
вчера в 19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
вчера в 18:45
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Ozon временно скрыл товары российской блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ на продаваемых толстовках. Об этом рассказала в своих соцсетях основательница бренда «Мам, купи» Дарья Зарыковская.

«Мой любимый маркетплейс Ozon скрупулезно вручную забанил весь мерч блогерши Лиззки, высчитав в принтах 6 цветов радуги вместо 7. Вещи не были объединены в коллекцию и находились в разных кабинетах Ozon. Я поверить не могу в то, что произошло», — написала она.

Из скриншота переписки со службой поддержки интернет-магазина следует, что «рассмотрение восстановления видимости товаров» Лиззки возможно только после того, как их перенесут в категорию 18+. Также представители Ozon отметили, что радужные флаги на товарах — это пропаганда ЛГБТ, но они вернутся в продажу, когда правила площадки будут выполнены.

«Секрет фирмы» пишет, что некоторые пользователи встали на сторону Лиззки и Зырыковской. Они указали, что на Ozon беспрепятственно продаются товары с изображением свастики и символикой частных военных компаний. Другие же считают, что менеджер просто перестраховался, не желая нарушать закон (и в нем все дело, а не в компании).

26 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, придуманный думским депутатом Александром Хинштейном, об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр Хинштейн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение