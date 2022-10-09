Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ

Ozon временно скрыл товары российской блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ на продаваемых толстовках. Об этом рассказала в своих соцсетях основательница бренда «Мам, купи» Дарья Зарыковская.

«Мой любимый маркетплейс Ozon скрупулезно вручную забанил весь мерч блогерши Лиззки, высчитав в принтах 6 цветов радуги вместо 7. Вещи не были объединены в коллекцию и находились в разных кабинетах Ozon. Я поверить не могу в то, что произошло», — написала она.

Из скриншота переписки со службой поддержки интернет-магазина следует, что «рассмотрение восстановления видимости товаров» Лиззки возможно только после того, как их перенесут в категорию 18+. Также представители Ozon отметили, что радужные флаги на товарах — это пропаганда ЛГБТ, но они вернутся в продажу, когда правила площадки будут выполнены.

«Секрет фирмы» пишет, что некоторые пользователи встали на сторону Лиззки и Зырыковской. Они указали, что на Ozon беспрепятственно продаются товары с изображением свастики и символикой частных военных компаний. Другие же считают, что менеджер просто перестраховался, не желая нарушать закон (и в нем все дело, а не в компании).

26 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, придуманный думским депутатом Александром Хинштейном, об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста.