В ночь с 8 на 9 октября в возрасте 75 лет скончался французский философ, антрополог, социолог Бруно Латур. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на его семью. Исследователь скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Какой именно, не уточняется.

Латур — один из самых известных французских философов, в своих работах он затрагивает множество областей знания — экологию, право, науку, технологии и другие.

Вместе с французским и британским социологами Мишелем Каллоном и Джоном Ло Латур выступил основоположником акторно-сетевой теории. Она предлагает рассматривать агентами социальных отношений не только людей, но и технологические комплексы, артефакты, животных и других не-людей (nonhumans). Такой подход позволяет описывать отношения, которые являются как материальными (между вещами), так и семиотическими (между понятиями).

В книге «Политика природы» философ размышляет о новой концепции политической экологии, которая позволила бы совместить научные практики с демократическим процессом принятия решений. В эссе «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир» — о проникновении исследовательской деятельности во многие сферы жизни благодаря научному и технологическому прогрессу.

В своих 11 тезисах о критике капитализма Латур формулирует принципы «земной» философии, в которой предлагает более радикальный способ «борьбы с капитализмом» как с некоторой всеобъемлющей системой.

За свою академическую карьеру философ опубликовал более 40 научных трудов. В 2013 году он получил престижную награду в области гуманитарных наук — премию Хольберга, а в 2021-м был награжден премией Киото. Латур — почетный профессор Института политических исследований Франции (Sciences Po).