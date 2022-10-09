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В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества
Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России Агентство по делам одиночества.

«Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан», — цитирует его слова РИА «Новости».

По данным Минздрава, более 5 млн россиян страдают расстройствами психики, отметил депутат. Тяжелые формы имеются лишь у малой доли, но и бессонница, депрессия и рассредоточенность — ненормальное психическое состояние, добавил он.

«Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме офис-телевизор перед сном… Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, то есть главное — избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — заявил Леонов.

Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМа, 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывали это чувство время от времени, а 4% — постоянно. Среди основных способов борьбы с одиночеством опрошенные называли хобби (30%), погружение с головой в работу (28%), занятия спортом (19%), игры с домашними питомцами (17%), общение в интернете (14%), употребление деликатесов (13%) и употребление алкоголя (11%).

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