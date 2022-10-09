Реклама
Новости
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
11:58
Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ
10:56
Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армисена в роли дяди Фестера
09:44
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
09:01
Skryptonite/YouTube
Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
вчера в 21:15
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
вчера в 20:48
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
вчера в 20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
вчера в 19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
вчера в 18:45
Подрыв грузовика на Крымском мосту, релиз мини-альбома Земфиры и другие новости дня
вчера в 18:34
Дайджест
Непонятки между двумя друзьями в отрывке из «Банши Инишерина»
вчера в 16:56
Kosmopalette/YouTube
В Национальной галерее США заявили, что «Девушку с флейтой» написал не Вермеер
вчера в 15:02
Чарли Пут записал новый альбом и снял клип. Одна из песен на пластинке создана из скрипа двери
вчера в 14:59
СК: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека
вчера в 14:35
В Севастополе ввели ограничения на продажу продуктов и топлива. Через час их сняли
вчера в 14:15
АТОР: в Крыму сейчас могут отдыхать более 50 тыс. россиян
вчера в 12:56
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
вчера в 12:50
В Минобороны не поддержали идею отменить новогодние праздники
вчера в 12:05
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту
вчера в 10:56
РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым
вчера в 10:36
За две недели число заказов в дорогих московских ресторанах сократилось на 29% год к году
Семён Гудошников
Сегодня в 12:32

За две недели после объявления в России частичной мобилизации число заказов в ресторанах Москвы со средним чеком выше 1,5 тыс. рублей снизилось на 29% год к году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Focus Tecnologies.

Выручка у дорогих заведений столицы упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У недорогих ресторанов выручка за две недели снизилась меньше — на 8% год к году.

Количество посетителей у бюджетных кафе сократилось на 22%, а средний чек — на 19% (у ресторанов более высокого ценового сегмента он снизился на 13%).

Оборот московского общепита, восстанавливавшийся после ковидных ограничений, вновь начал падать. В марте он сократился на 0,5%, в мае упал сильнее всего — на 13,5% год к году, составив 28,5 млрд рублей.

Эксперты связывают сокращение трафика с объявлением мобилизации, которая снизила активность потребителей — они начали экономить. Рестораторы говорят, что в заведениях стало меньше мужчин — часть была мобилизована, другая покинула страну.

В конце сентября «Коммерсант» со ссылкой на Focus Tecnologies писал, что число заказов в московских заведениях снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей и на 27% год к году. Выручка рестораторов сократилась на 18% — и неделя к неделе, и год к году.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Коммерсант
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение