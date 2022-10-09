За две недели число заказов в дорогих московских ресторанах сократилось на 29% год к году

За две недели после объявления в России частичной мобилизации число заказов в ресторанах Москвы со средним чеком выше 1,5 тыс. рублей снизилось на 29% год к году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Focus Tecnologies.

Выручка у дорогих заведений столицы упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У недорогих ресторанов выручка за две недели снизилась меньше — на 8% год к году.

Количество посетителей у бюджетных кафе сократилось на 22%, а средний чек — на 19% (у ресторанов более высокого ценового сегмента он снизился на 13%).

Оборот московского общепита, восстанавливавшийся после ковидных ограничений, вновь начал падать. В марте он сократился на 0,5%, в мае упал сильнее всего — на 13,5% год к году, составив 28,5 млрд рублей.

Эксперты связывают сокращение трафика с объявлением мобилизации, которая снизила активность потребителей — они начали экономить. Рестораторы говорят, что в заведениях стало меньше мужчин — часть была мобилизована, другая покинула страну.

В конце сентября «Коммерсант» со ссылкой на Focus Tecnologies писал, что число заказов в московских заведениях снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей и на 27% год к году. Выручка рестораторов сократилась на 18% — и неделя к неделе, и год к году.