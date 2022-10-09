Реклама
Новости
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
11:58
Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ
10:56
Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армисена в роли дяди Фестера
09:44
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
09:01
Skryptonite/YouTube
Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
вчера в 21:15
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
вчера в 20:48
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
вчера в 20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
вчера в 19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
вчера в 18:45
Подрыв грузовика на Крымском мосту, релиз мини-альбома Земфиры и другие новости дня
вчера в 18:34
Дайджест
Непонятки между двумя друзьями в отрывке из «Банши Инишерина»
вчера в 16:56
Kosmopalette/YouTube
В Национальной галерее США заявили, что «Девушку с флейтой» написал не Вермеер
вчера в 15:02
Чарли Пут записал новый альбом и снял клип. Одна из песен на пластинке создана из скрипа двери
вчера в 14:59
СК: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека
вчера в 14:35
В Севастополе ввели ограничения на продажу продуктов и топлива. Через час их сняли
вчера в 14:15
АТОР: в Крыму сейчас могут отдыхать более 50 тыс. россиян
вчера в 12:56
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
вчера в 12:50
В Минобороны не поддержали идею отменить новогодние праздники
вчера в 12:05
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту
вчера в 10:56
РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым
вчера в 10:36
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен после моратория Александра Лукашенко, передает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Комитет государственного контроля. Причем обвинения касаются периода до появления запрета.

Дело заведено по уголовной статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, одно из предприятий города Бобруйска с января по август продавало бюджетным учреждениям сельскохозяйственную продукцию по завышенным ценам, в отдельных случаях наценка достигала 600%. Ущерб государству оценивается в 10 тыс. белорусских рублей (примерно 245 тыс. рублей).

Также проверка проводится в магазине в Лиде, где увеличили цену на колбасные изделия.

6 октября Лукашенко запретил повышение цен в республике. «И не дай бог кто‑то по бухгалтерии проведет задним числом что‑то, какие‑то расчеты, перерасчеты», — предупредил тогда он.

Мораторий на подъем цен Лукашенко обосновал тем, что они «после всплеска ошалевшего» выросли еще больше и «уперлись в потолок», став «запредельными». Он говорил, что за первые восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси превысила 13%.

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — заявил Лукашенко чиновникам на совещании с правительством. Заодно белорусский лидер пояснил, что не станет ходить в магазины ради пиара, ведь ему купят и привезут все, что нужно.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр Лукашенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение