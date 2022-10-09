В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их

В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен после моратория Александра Лукашенко, передает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Комитет государственного контроля. Причем обвинения касаются периода до появления запрета.

Дело заведено по уголовной статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, одно из предприятий города Бобруйска с января по август продавало бюджетным учреждениям сельскохозяйственную продукцию по завышенным ценам, в отдельных случаях наценка достигала 600%. Ущерб государству оценивается в 10 тыс. белорусских рублей (примерно 245 тыс. рублей).

Также проверка проводится в магазине в Лиде, где увеличили цену на колбасные изделия.

6 октября Лукашенко запретил повышение цен в республике. «И не дай бог кто‑то по бухгалтерии проведет задним числом что‑то, какие‑то расчеты, перерасчеты», — предупредил тогда он.

Мораторий на подъем цен Лукашенко обосновал тем, что они «после всплеска ошалевшего» выросли еще больше и «уперлись в потолок», став «запредельными». Он говорил, что за первые восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси превысила 13%.

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — заявил Лукашенко чиновникам на совещании с правительством. Заодно белорусский лидер пояснил, что не станет ходить в магазины ради пиара, ведь ему купят и привезут все, что нужно.