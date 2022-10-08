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Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:15

Казахстанский рэпер Скриптонит появился на треке «Solo Tu», записанном совместно с африканским исполнителем Rydm City. Он исполнил небольшой куплет на английском языке.

Сингл войдет в студийный мини-альбом Rydm City «Boy of Dreams». Певец работает с лейблом Greatness Musiq, основанным бывшим участником лейбла Скриптонита Musica36, нигерийским рэпером Gee Baller. С ним Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) выпустил в прошлом году англоязычный альбом «The Genetic Code».

На прошлой неделе Скриптонит показал черно-белый клип на трек «Будьте здоровы», который записал еще весной 2021 года. В видео Адиль отдыхает, сидит в кресле среди деревьев и перечисляет свои положительные и отрицательные стороны.

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