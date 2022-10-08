Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд

Организаторы фестиваля Coachella подали иск о нарушении прав на товарный знак против Afrochella в Гане. Об этом пишет Pitchfork со ссылкой на документ, поданный 5 октября в федеральный суд Калифорнии.

Goldenvoice, проводящий ежегодный фестиваль в Калифорнии, в своем иске утверждает, что африканский фест «по доброй воле Coachella умышленно торгует его торговым знаком» и продвигает музыкальные мероприятия в США и Гане с помощью «сходного до степени смешения» товарного знака Afrochella.

«[Afrochella] уже не просто подражает и пытается торговать доброй репутацией Coachella, организаторы пошли дальше: они подали заявку в Гане на регистрацию Coachella в качестве своих собственных товарных знаков», — добавили в Goldenvoice. Это, по-видимому, и стало причиной, подтолкнувшей к судебным разбирательствам.

В Goldenvoice отметили, что не раз обращались к организаторам Afrochella с просьбой перестать использовать их товарные знаки, но те отказывались использовать собственное название, «и в результате в социальных сетях уже появились случаи фактической путаницы».

В иске требуются «судебный запрет и возмещение убытков ответчиками за умышленное нарушение прав в Соединенных Штатах, а также защита общественности от путаницы». NME заметил, что еще в 2017 году бывший босс Afrochella Эдвард Элохим называл ганский фестиваль «тематическим мероприятием Coachella».

В прошлом году Coachella и Goldenvoice подали иск против Live Nation Entertainment. Жалоба касалась мероприятия, организованного и продвигаемого под названием Coachella Day One 22. Дело урегулировали в начале этого года.

Afrochella пройдет 28 и 29 декабря на стадионе в столице Ганы Аккре. Хедлайнерами станут Burna Boy и Stonebwoy, также примут в нем участие Ayra Starr, Fireboy DML, Black Sherif и другие музыканты.

Фестиваль Coachella должен вернуться в 2023 году, а его уже традиционные два уик-энда пройдут с 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля. Участники феста еще не объявлены, но ходят слухи, что хедлайнером станет Фрэнк Оушен.