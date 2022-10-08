Реклама
Новости
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
18:45
Подрыв грузовика на Крымском мосту, релиз мини-альбома Земфиры и другие новости дня
18:34
Дайджест
Непонятки между двумя друзьями в отрывке из «Банши Инишерина»
16:56
В Национальной галерее США заявили, что «Девушку с флейтой» написал не Вермеер
15:02
Чарли Пут записал новый альбом и снял клип. Одна из песен на пластинке создана из скрипа двери
14:59
СК: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека
14:35
В Севастополе ввели ограничения на продажу продуктов и топлива. Через час их сняли
14:15
АТОР: в Крыму сейчас могут отдыхать более 50 тыс. россиян
12:56
В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
12:50
В Минобороны не поддержали идею отменить новогодние праздники
12:05
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту
10:56
РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым
10:36
В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной
10:01
HBO/YouTube
HBO показал новый тизер сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
02:01
Земфира выпустила мини-альбом «Земфира от Луки»
01:26
The Wrap: Эзра Миллер вернулся к съемкам во «Флэше» после заявления о проблемах с психикой
00:39
В сети появился тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»
вчера в 23:38
«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле
вчера в 22:34
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:29

Организаторы фестиваля Coachella подали иск о нарушении прав на товарный знак против Afrochella в Гане. Об этом пишет Pitchfork со ссылкой на документ, поданный 5 октября в федеральный суд Калифорнии.

Goldenvoice, проводящий ежегодный фестиваль в Калифорнии, в своем иске утверждает, что африканский фест «по доброй воле Coachella умышленно торгует его торговым знаком» и продвигает музыкальные мероприятия в США и Гане с помощью «сходного до степени смешения» товарного знака Afrochella.

«[Afrochella] уже не просто подражает и пытается торговать доброй репутацией Coachella, организаторы пошли дальше: они подали заявку в Гане на регистрацию Coachella в качестве своих собственных товарных знаков», — добавили в Goldenvoice. Это, по-видимому, и стало причиной, подтолкнувшей к судебным разбирательствам.

В Goldenvoice отметили, что не раз обращались к организаторам Afrochella с просьбой перестать использовать их товарные знаки, но те отказывались использовать собственное название, «и в результате в социальных сетях уже появились случаи фактической путаницы».

В иске требуются «судебный запрет и возмещение убытков ответчиками за умышленное нарушение прав в Соединенных Штатах, а также защита общественности от путаницы». NME заметил, что еще в 2017 году бывший босс Afrochella Эдвард Элохим называл ганский фестиваль «тематическим мероприятием Coachella».

В прошлом году Coachella и Goldenvoice подали иск против Live Nation Entertainment. Жалоба касалась мероприятия, организованного и продвигаемого под названием Coachella Day One 22. Дело урегулировали в начале этого года.

Afrochella пройдет 28 и 29 декабря на стадионе в столице Ганы Аккре. Хедлайнерами станут Burna Boy и Stonebwoy, также примут в нем участие Ayra Starr, Fireboy DML, Black Sherif и другие музыканты.

Фестиваль Coachella должен вернуться в 2023 году, а его уже традиционные два уик-энда пройдут с 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля. Участники феста еще не объявлены, но ходят слухи, что хедлайнером станет Фрэнк Оушен.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Фрэнк Оушен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение