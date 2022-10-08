Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность

Телеграм-канал Baza опубликовал видео мужчины, который представляется владельцем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, и отрицает свою причастность к случившемуся. Он представился Самиром Юсубовым и сообщил, что находится не в России.

По его словам, грузовик для перевозок использовал его 51-летний дядя (двоюродный брат отца) Махир Юсубов. «Всю жизнь занимается грузоперевозками, груз берет через сайт», — уточнил он. Родственники опознали его по видео с досмотра, передает Baza.

«Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками — брал заказы на различных сайтах. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет телеграм-канал.