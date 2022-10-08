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Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:45

Телеграм-канал Baza опубликовал видео мужчины, который представляется владельцем грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, и отрицает свою причастность к случившемуся. Он представился Самиром Юсубовым и сообщил, что находится не в России.

По его словам, грузовик для перевозок использовал его 51-летний дядя (двоюродный брат отца) Махир Юсубов. «Всю жизнь занимается грузоперевозками, груз берет через сайт», — уточнил он. Родственники опознали его по видео с досмотра, передает Baza.

«Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками — брал заказы на различных сайтах. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет телеграм-канал.

По данным Baza, в домах родственников Юсубовых проходят обыски. Ранее Следственный комитет России сообщил о проведении следственных действий в месте жительства хозяина грузовика, жителя Краснодарского края.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Известно о трех погибших.

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Следственный комитет
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