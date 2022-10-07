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В сети появился тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:38

В сети появился тизер одиннадцатого сезона сериала «Американская история ужасов», который выйдет 19 октября с подзаголовком «NYC» (аббревиатура города Нью-Йорк). Ролик опубликовали на ютьюб-канале FX Networks.

В видео показаны кадры из ночной жизни мегаполиса. На них — танцующие в клубе люди, любители БДСМ с костюмах из кожи, украшенных шипами, вагоны метро, коктейли (судя по всему, с примесью крови) и пугающая фигура в объективе камеры.

Создатели шоу намекнули в тизере на содержание нового сезона. «Самый смертельный год», — написали они в титрах ролика, пообещав поклонникам сериала «сезон, не похожий ни на один другой».

В новой части антологии снялись Закари Куинто, участвовавший в первых двух сезонах сериала, Патти ЛюПон, Билли Лурд, Денис О’Хэйр, Лесли Гроссман, Сандра Бернхард, Айзек Пауэлл, Джо Мантелло, Расселл Тови и Чарли Карвер.

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