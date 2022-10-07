Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет в британском городе Ливерпуле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Ливерпуль получил право провести мероприятие, обойдя в отборе Глазго. Эти два города вошли в финал борьбы за возможность принять у себя главный музыкальный конкурс Европы.

Конкурс в 2023 году должна была организовать Украина, однако из‑за российской специальной военной операции на территории страны пришлось искать новое место проведения.

В июле Европейский вещательный союз принял решение о переносе Евровидения-2023 в Великобританию по соображениям безопасности. Музыкантов из Украины пообещали допустить сразу к финалу конкурса.

Помимо Глазго и Ливерпуля, на возможность устроить Евровидение претендовали Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Всего интерес к проведению конкурса выразили 20 городов.