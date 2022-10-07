Глава СПЧ посоветовал «Мемориалу»* отказаться от Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира перестала быть «сколько‑нибудь значимой» и окончательно себя дискредитировала, считает глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Его смутили белорусский и украинский лауреаты этого года, поэтому он призвал российский «Мемориал»* отказаться от премии.

«Я бы хотел посоветовать российскому „Мемориалу“ отказаться от этой премии, чтобы сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти», — заявил Фадеев, чьи слова передает ТАСС.

По мнению Фадеева, перед белорусским адвокатом и активистом Алесем Беляцким, который тоже стал лауреатом, «стояла задача разрушения белорусской государственности». Украинский «Центр гражданских свобод» он назвал «якобы правозащитной организацией» и спросил, «где эта организация была в предыдущие восемь лет, когда бомбили Донбасс».

Подробнее о Беляцком и «Центре гражданских свобод» можно узнать здесь.

«Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько‑нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением. Хочу заметить, что в прошлые десятилетия эта премия вручалась вполне серьезным людям, ее лауреатами становились Мать Тереза, Международный комитет Красного Креста, Мартин Лютер Кинг, Вилли Брандт», — подытожил Фадеев.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

7 сентября Тверской суд Москвы лишил «Мемориал» офиса и имущества. Имущество отчуждается в пользу государства.

* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Правозащитную организацию ликвидировали по решению суда.