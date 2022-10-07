70% россиян находятся в тревоге, в Петербурге отменили Новый год и другие новости дня

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Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего в прошлом году стрельбу в казанской гимназии. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям, по которым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, виновного в смертельном ДТП на трассе Адлер — «Альпика-Сервис» в октябре прошлого года. Пассажиркой автомобиля, который он вел, была Ксения Собчак.

Экс-гендиректора и совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима. По данным следствия, он дал взятку в 7 млн рублей, чтобы при реконструкции здания проверяющее ведомство закрыло глаза на недочеты, связанные с пожарной безопасностью.

Российский «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира. Другие два лауреата — белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская организация «Центр гражданских свобод».

Совет по правам человека ООН назначит специального докладчика, который будет следить за соблюдением прав человека в России. Против этого проголосовали шесть стран — Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея.

70% россиян пребывают в состоянии тревожности, показал опрос ФОМ. Этот показатель начал расти после начала частичной мобилизации.

Власти Петербурга решили отменить мероприятия по случаю празднования Нового года. Сэкономленные средства пообещали направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».

На острове Пасхи, в районе потухшего вулкана Рано-Рараку, произошел пожар. В результате пострадала местная достопримечательность — каменные моаи, которых на территории вулкана 368 штук.

Паша Техник впал в кому после вечеринки. По данным телеграм-каналов, в его крови нашли смесь седативных веществ. Жена рэпера сказала, что он проснулся от приступа ночью после вечеринки, у него шла пена изо рта.

Måneskin записали трек «The Loneliest» и сняли на него мрачный клип. Это рок-баллада о расставании с любимым человеком, «что‑то среднее между любовным письмом, прощанием и завещанием».

Feduk выпустил восьмой студийный альбом «В тон улицам». В него вошел фит с OG Buda «По крышам», а также первый хит артиста — «БТЛ (Буду тебя любить)» 2011 года, только теперь он называется «Запрети мне носить аирмаксы».

Вышел трейлер фильма «Беги, дорогая, беги». В нем героиня Эллы Балинской знакомится с привлекательным мужчиной, который начинает преследовать ее и пытается убить.

В январе на стриминге AMC+ покажут сериал «Мэйфейрские ведьмы» — экранизацию одноименного цикла романов Энн Райс, автора «Интервью с вампиром». Главную роль в новом шоу исполнила Александра Даддарио.

* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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