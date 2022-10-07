На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер нового фильма с участием американской актрисы Линдсей Лохан, известной по ролям в «Дрянных девчонках» и «Чумовой пятнице». Лента называется «Влюбиться в Рождество».

Картина рассказывает об избалованной наследнице владельцев отельного бизнеса, которая в результате инцидента на горнолыжном курорте теряет память. Девушка оказывается в больнице в окружении незнакомцев, один из которых дает ей временный приют.

Пока отец и жених героини пытаются ее найти, она учится жить в новом, непривычном для нее мире, где нет прислуги и воспоминаний о прошлом. Постепенно девушка обнаруживает симпатию к своему спасителю — прямо в канун Рождества.

Вместе с Лохан в картине снялись Корд Оверстрит («Хор»), Джек Вагнер («Свадебный марш»), Джордж Янг («Злое»), Блайт Говард («В ритме жизни») и Оливия Перес («На высоте мечты»). Режиссером фильма выступила Джанин Дамиан, сценаристка «Принцессы на Рождество» и «Королевского Рождества».

«Влюбиться в Рождество» появится на Netflix 10 ноября, перед началом праздничного сезона. В этот же период на платформе опубликуют сиквел «Семейства Клаус», мелодраму «Рождество с тобой» с Фредди Принцем-мл. и экранизацию романа Ричарда Пола Эванса «Дневник Ноэль».