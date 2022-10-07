Реклама
Новости
Оксимирона и Дмитрия Глуховского внесли в списки иноагентов
21:16
СМИ: adidas пересмотрит контракт с Канье Уэстом
21:01
Посол Индонезии: Зеленский и Путин приедут на саммит G20 в Индонезии
20:59
70% россиян находятся в тревоге, в Петербурге отменили Новый год и другие новости дня
20:53
Дайджест
Netflix опубликовал трейлер нового фильма с Линдсей Лохан — «Влюбиться в Рождество»
20:52
Из соцсетей Эль Фэннинг
Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле Death Stranding появится Эль Фэннинг
20:09
АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать карты Visa и Mastercard для россиян
19:52
Везшему Ксению Собчак водителю дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП под Сочи
19:26
AMC+ представил трейлер экранизации романов Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы»
19:13
Институт музыкальных инициатив приостановит работу с 1 ноября
18:52
«Новости Татарстан-24»/YouTube
Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го
18:50
«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии
18:34
Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме Зингера в ноябре
18:13
Meta* обнаружила возможную утечку данных более 1 млн пользователей Facebook*
18:07
В Индонезии двух полицейских уволили за то, что они лизнули торт для военного командования
18:03
Matthew TenBruggencate/Unsplash
ООН назначила спецдокладчика по оценке соблюдения прав человека в России
17:46
Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
17:28
В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
16:49
На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
16:38
Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»
16:13
Netflix опубликовал трейлер нового фильма с Линдсей Лохан — «Влюбиться в Рождество»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:52

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер нового фильма с участием американской актрисы Линдсей Лохан, известной по ролям в «Дрянных девчонках» и «Чумовой пятнице». Лента называется «Влюбиться в Рождество».

Картина рассказывает об избалованной наследнице владельцев отельного бизнеса, которая в результате инцидента на горнолыжном курорте теряет память. Девушка оказывается в больнице в окружении незнакомцев, один из которых дает ей временный приют.

Пока отец и жених героини пытаются ее найти, она учится жить в новом, непривычном для нее мире, где нет прислуги и воспоминаний о прошлом. Постепенно девушка обнаруживает симпатию к своему спасителю — прямо в канун Рождества.

Вместе с Лохан в картине снялись Корд Оверстрит («Хор»), Джек Вагнер («Свадебный марш»), Джордж Янг («Злое»), Блайт Говард («В ритме жизни») и Оливия Перес («На высоте мечты»). Режиссером фильма выступила Джанин Дамиан, сценаристка «Принцессы на Рождество» и «Королевского Рождества».

«Влюбиться в Рождество» появится на Netflix 10 ноября, перед началом праздничного сезона. В этот же период на платформе опубликуют сиквел «Семейства Клаус», мелодраму «Рождество с тобой» с Фредди Принцем-мл. и экранизацию романа Ричарда Пола Эванса «Дневник Ноэль».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Netflix
люди
Линдсей ЛоханДжек ВагнерДжордж ЯнгПол Эванс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение