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АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать карты Visa и Mastercard для россиян
Денис Ламехов
Сегодня в 19:52

У россиян может появиться возможность дистанционно оформлять карты Visa и Mastercard на Шри-Ланке, а затем получать их по прилету, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве.

Переговоры об этом ведут Нацинвестпромбанк и People’s Bank Sri Lanka. «Два банка сейчас находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета», — сообщили дипломатические источники.

Инициативу могут представить через 1–2 месяца. Финальное одобрение на ее запуск должен дать ланкийский Центральный банк.

Информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами Шри-Ланки, в какой валюте и как пополнять их в России, пока нет. В стране открыты 743 отделения People’s Bank Sri Lanka, указывает АТОР.

В посольстве также сообщили: «Вопрос с картами „Мир“ находится на рассмотрении. Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами российской платежной системы».

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тэги
VisaАссоциация туроператоров РоссииНацинвестпромбанк
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