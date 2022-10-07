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Везшему Ксению Собчак водителю дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП под Сочи
Денис Ламехов
Сегодня в 19:26

Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, который устроил смертельное ДТП на трассе «Адлер — Альпика Сервис» в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Олег Цой управлял автомобилем Mercedes-Maybach, пассажиркой которого была Ксения Собчак. По данным суда, Олег Цой полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив прощения у потерпевших.

В своем последнем слове он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы. Помимо наказания в виде двух лет колонии-поселения Цою также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Автомобиль с Собчак и ее командой попал в аварию 10 октября 2021 года. Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находились три человека. Один погиб, два получили тяжелые травмы. Сам водитель и Ксения Собчак серьезно не пострадали.

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