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В Индонезии двух полицейских уволили за то, что они лизнули торт для военного командования
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:03

В Индонезии двух сотрудников полиции уволили со службы после того, как те лизнули торт, предназначенный для военных командиров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Торт был приготовлен в Западном Папуа для празднования 77-летней годовщины индонезийских вооруженных сил. По неизвестной причине офицеры из департамента дорожного движения решили испортить подарок командованию.

Каким образом об поступке полицейских узнало их начальство, не уточняется. Тем не менее он был признан «ненадлежащим поведением».

«Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью полиции провинции Западное Папуа Адам Эрвинди.

Инцидент с тортом произошел 5 октября. В этот же день глава полиции провинции Даниель Тахи Монанг принес официальные извинения главе регионального военного командования и военнослужащим армии страны.

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