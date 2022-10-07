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Meta* обнаружила возможную утечку данных более 1 млн пользователей Facebook*
Виктория Шанина
Сегодня в 18:07

Американская корпорация Meta* (бывшая Facebook) обнаружила возможную утечку персональной информации не менее чем 1 млн пользователей соцсети Facebook*. Об этом сообщает Axios со ссылкой на последний отчет компании.

В документе отмечается, что злоумышленники получали доступ к личным данным пользователей через сторонние приложения, которые вынуждали пользователей оставлять свои логин и пароль для входа в учетную запись на Facebook.

Работает это так: мошенники создают приложения, маскируя их под, например, фоторедакторы. После загрузки пользователям предлагают создать учетную запись с помощью функции «Войти через Facebook». Как только юзер вводит данные для входа, вредоносное ПО их запоминает, после чего злоумышленники получают полный доступ к аккаунтам в соцсети и бонусом к другим сервисам, где пользователь использует те же логин и пароль.

Всего таких приложений было около 400. Из них 355 работали на смартфонах с операционной системой Android, а 47 — на iOS. Около 40% приложений были замаскированы под фоторедакторы, остальные попали в категории «игры», «образ жизни», «бизнес» и VPN.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.

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