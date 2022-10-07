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ООН назначила спецдокладчика по оценке соблюдения прав человека в России
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46

Совет по правам человека ООН проголосовал за создание мандата специального докладчика по правам человека в России, который будет сообщать о нарушениях, передает ТАСС. Впервые в истории организация назначает подобного наблюдателя для государства, состоящего в Совбезе ООН.

За такое решение проголосовали 17 из 47 стран, участвующих в сессии. Среди них Германия, Великобритания, Литва, Финляндия, Франция, Япония, Чехия, Черногория, Нидерланды, Украина, США.

Против проголосовали представители шести стран — Боливии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Кубы и Эритреи. Россия не является членом СПЧ, поэтому участия в голосовании не принимала.

«Этим голосованием члены совета пообещали свою поддержку российским гражданам и гражданскому обществу, поскольку они находятся под давлением со стороны государства, становящегося все более жестоким и тоталитарным», — заявил исполнительный директор Международной службы по правам человека Фил Линч.

Спецдокладчик будет собирать, изучать и оценивать информацию о соблюдении прав человека в России. Первый отчет он должен будет представить на 54-й сессии Совета по правам человека и на 78-й сессии Генассамблеи ООН в следующие два года.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ при организации. Об этом просили США после обвинений в сторону российских войск в убийстве мирных жителей Бучи.

12 мая СПЧ ООН проголосовал за расследование предполагаемых нарушений Россией прав человека на Украине.

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Совет по правам человекаООНСовбез ООНГенассамблея ООН
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Фил Линч
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