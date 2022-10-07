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Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
Денис Ламехов
Сегодня в 17:28

Основатель и художественный руководитель кинопремии «Ника» Юлий Гусман сообщил, что торжественная церемония вручения наград в 2022 году проводиться не будет. Его цитирует ТАСС.

Гусман добавил, что церемонию перенесли на 2023-й, но не назвал конкретных дат. Член президиума премии режиссер Павел Чухрай заявил, что в результате переноса награждаться будут соискатели сразу за два года.

В марте церемонию уже переносили. Тогда сообщалось, что она пройдет осенью 2022 года.

На главную награду за 2021-й, согласно опубликованным в феврале спискам, претендуют шесть лент. Это «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, созданный при поддержке Минкультуры РФ «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Упомянутые режиссеры, за исключением Юхо Куосманена, также будут состязаться в категории «Лучшая режиссерская работа». За «Лучшую мужскую роль» поборются Филипп Янковский («Иван Денисович»), Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Павел Деревянко («Подельники») и Мераб Нинидзе («Дело»). Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова («Разжимая кулаки»), Тинатин Далакишвили («Медея»), Ксения Раппопорт («Мама, я дома»).

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