Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»

Люксембургский холдинг Global Fashion Group продает бизнес онлайн-магазина одежды и обуви Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу сети универмагов «Стокманн» в России Якову Панченко. Информация об этом опубликована на сайте GFG.

Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы. «GFG ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — сообщили в компании.

Подразделение онлайн-магазина также работает на территории Украины, прием заказов там приостановлен после начала российской военной операции. В апреле Global Fashion Group сократил инвестиции в развитие Lamoda. Изменения коснулись импорта и маркетинга. Строительство второго склада Lamoda в России также было заморожено.

Lamoda — крупнейший российский онлайн-ретейлер в сфере одежды — был запущен в 2011 году немецкими предпринимателями Нильcом Тонзеном, Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером и Домиником Пикером.

Издание vc.ru со ссылкой на информацию из базы данных «Контур Фокус» пишет, что выручка юридического лица Lamoda ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.