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Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием и подарил ему трактор Belarus. Об этом сообщает БелТА.

О подарке Лукашенко рассказал журналистам по прибытии на неформальный саммит СНГ в Петербурге. По словам белорусского лидера, он привез «самый лучший» трактор ручной сборки, на котором работает сам.

«Я ему [Путину] предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что‑то. Она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [польскому премьер-министру Матеушу] Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — добавил Лукашенко.

Сертификат на трактор Belarus 1523.3 для Путина
© Пул Первого/Telegram

7 октября российскому президенту исполнилось 70 лет. Накануне патриарх Кирилл предложил духовенству и верующим два дня «молиться о здравии» Путина (специально для этого были подготовлены две молитвы).

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