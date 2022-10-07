Måneskin записали новый трек «The Loneliest» и сняли мрачный клип

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Итальянская группа Måneskin записала трек »«The Loneliest» и сняла на него клип. Это песня о расставании с любимым человеком.

Сами итальянцы назвали трек грустной рок-балладой, «чем‑то средним между любовным письмом, прощанием и завещанием». В видео всего два кадра — пасмурное небо и музыканты, как будто бы присутствующие на чьих-то поминках.

Посмотреть клип из России не получится. Но есть один рабочий способ обойти ограничение

Лирический герой песни прощается с любимым человеком и признается, что грядущий вечер будет самым одиноким.

В марте Måneskin отказались включать Россию в свое мировое турне из‑за военных действий на территории Украины. Ранее группа перенесла российские концерты из‑за коронавируса.