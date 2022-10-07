После спектакля «Собаки» в Москве зрители смогут забрать домой бездомного питомца

16 октября и 26 ноября на сцене Московского театра на Юго-Западе состоится спектакль «Собаки». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Постановка Валерия Беляковича основана на повести К.Сергиенко «Прощай, овраг!». Она рассказывает о помощи и взаимовыручке не только среди людей, но и среди животных.

В основе сюжета — стая бездомных собак или, как они сами называют себя, вольных псов. Они поселились в овраге на окраине бывшей деревни, но совсем скоро на его месте планируют построить высотный дом, и собакам будет некуда деться.

«Каждая брошена хозяином, предана лучшим другом, забыта теми, кого считала семьей. Все они верят, что у каждой собаки есть свой человек. Мимо оврага идут люди, проносятся машины, они с надеждой вглядываются в лица. Ведь так важно найти своего человека», — говорится в релизе постановки.

Спектакль «Собаки» стал участником благотворительного проекта «Музы с лапками». На каждом показе у зрителей постановки будет возможность принять в семью одного из подопечных фонда «Ника». Билеты на постановку можно найти по ссылке.

«Музы с лапками» — это коллаборация фонда помощи бездомным животным «Ника», Театра на Юго-Западе и компании, производящей корм, «SUPERPET». Основная цель проекта — привлечь внимание к питомцам, которые оказались на улице.