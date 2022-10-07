Умерла Тамара Юфа, автор иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала»

В возрасте 85 лет умерла Тамара Юфа, автор одних из самых известных иллюстраций к карело-финскому поэтическому эпосу «Калевала». Об этом сообщает ТАСС.

Юфа скончалась в Карелии — она была в числе наиболее знаменитых карельских художниц. Ее работами иллюстрированы несколько изданий «Калевалы», включая советские, вышедшие в 1960-х и 1970-х.

Также она создала графику к сказкам Ганса Христиана Андерсена, финских писателей Сахариаса Топелиуса и Пентти Лахти, иллюстрации к «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина, работы по мотивам «Слова о полку Игореве».

«Калевала» — национальный эпос, собранный из пятидесяти фольклорных песен (рун), большая часть из которых была записана на территории Карелии врачом и лингвистом Элиасом Леннротом в XIX веке. Одна из важнейших литературных работ в культуре Финляндии и Карелии.

Согласно сюжету, сама Калевала — место, где живет Калев, мифологический прародитель трех главных героев эпоса, Вяйнямейнена, Ильмаринена и Лемминкяйнена.

В СССР «Калевалу» также иллюстрировали художники Георгий Стронк и Мюд Мечев. В Финляндии наиболее известны работы Аксели Галлен-Каллелы.