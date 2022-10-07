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Дайджест
Feduk выпустил восьмой студийный альбом «В тон улицам». На фитах — OG Buda и 158
Виктория Шанина
Сегодня в 12:49

Feduk представил восьмой студийный альбом под названием «В тон улицам». На пластинку попали 15 треков, включая «Стильный ай» вышедший в августе, а также сентябрьские «Diss» и «Запрети мне носить аирмаксы», последний — фит с рэпером и художником 158.

Кстати, «Запрети мне носить аирмаксы» — это первый хит Feduk, ранее известный под названием «БТЛ (Буду Тебя Любить)». Он вышел в 2011 году и тоже был записан совместно с 158.

Также в альбоме есть фит с OG Buda «По крышам». За продакшен отвечал Qoss, а арт-директором пластинки стал режиссер и художник Антон Рева.

«„В тон улицам“, даже не заметив, что я сегодня надел, слился с куском здания. Капли, ударяющие по крыше, — это хай-хэт в бите, на который я пишу новый текст. Я слышу звуки города, и они делают меня внимательным к мелочам. „В тон улицам“ — может быть, это вообще про ментально-нравственный тон? Следи за базаром — слушай „В тон улицам“!» — рассказывает артист о концепции релиза.

Выход нового альбома Feduk впервые анонсировал в августе. Тогда же он рассказал, что «В тон улицам» изначально планировался как хип-хоп-релиз, однако в процессе он решил не ограничиваться одним жанром. На пластинке можно услышать рэп-треки, танцевальную музыку и нео-хип-хоп.

«„В центре города“ — хип-хоп, вдохновленный звучанием электронной музыки. В треке Feduk рассказывает историю о том, как он беззаботно бродил по летним московским дворам, ни в чем себе не отказывая, — то попадал на вечеринки, то получал от хулиганов. „Ябеда“ — ироничная танцевальная композиция с хлесткими панчлайнами про типичные московские будни. „По крышам“ — ностальгическое посвящение городу Будапешту. Трек записан совместно с давним другом исполнителя и популярным рэпером OG Buda, с которым Feduk познакомился в столице Венгрии во время учебы в школе. OG Buda поделился личным куплетом, в котором рассказал о влиянии денег на его жизнь и своем месте в хип-хоп-индустрии».
Из пресс-релиза альбома «В тон улицам»
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