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Дайджест
ФОМ: 70% россиян пребывают в состоянии тревожности
Виктория Шанина
Сегодня в 12:06

70% россиян преимущественно пребывают в состоянии тревожности, 26% спокойны. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Респондентам был задан вопрос: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?» Такой опрос ФОМ проводит каждое воскресенье. В этот раз в исследовании поучаствовали 1500 человек из 53 субъектов России.

18 сентября опрос показал, что лишь 57% россиян пребывают в тревожном состоянии (35% — в спокойном). Однако уже на следующей неделе этот показатель начал расти и 25 сентября, спустя 4 дня после введения частичной мобилизации в России, достиг 69%. Ко 2 октября уровень тревожности продолжил расти, превысив последний показатель на один процентный пункт.

5 октября аналитическая группа DSM Group сообщила, что в России вырос спрос на антидепрессанты и успокоительные средства. Продажи антидепрессантов в российских аптеках с 19 по 25 сентября увеличились на 120% в деньгах и на 80% в количестве упаковок по сравнению с тем же периодом 2021-го. Рост оборота успокоительных и снотворных средств за те же даты — 41% в денежном выражении и 10% в штуках: 274,8 млн рублей, 2,3 млн упаковок.

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