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Дайджест
В Республике Алтай по мобилизации не призвали ни одного человека
Семён Гудошников
Сегодня в 11:44

В рамках частичной мобилизации в Республике Алтай пока не был призван ни один человек. Об этом после встречи с местным военкомом Олегом Денисенко сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал он в своем телеграм-канале.

Мобилизация в России проводится с 21 сентября. В указе президента число людей, которых планируется призвать, не указано. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что речь идет о 300 тыс. резервистов. 4 октября он заявил, что 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы России.

Ранее о выполнении плана по мобилизации сообщили власти ряда регионов — в частности, Брянской области, Адыгеи, Тывы, Крыма и Бурятии. Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, заявил, что в республике план призыва выполнен на 254%.

В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. В Петербурге, по данным регионального военкомата на 30 сентября, призвали 30% граждан от установленного задания.

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