Российские магазины строительных и хозяйственных товаров немецкой сети OBI могут переименовать. Возможные названия торговых точек — HOBI и OBBI. Об этом пишет «Коммерсант», который обнаружил заявку российского юрлица OBI в Роспатенте на регистрацию соответствующих торговых знаков. Также компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

Смена названия — вынужденный шаг, новый собственник компании должен сделать это в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети. На сайте компании говорится, что использование бренда OBI временно, и скоро магазины перезапустят под новым названием.

Эксперты считают, что переименование сети можно ожидать не ранее 2023 года, а затраты на ребрендинг составят 1,5–2 млн рублей на один гипермаркет. Большая часть денег уйдет на смену вывесок и маркетинговую активность.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 10 апреля «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

12 апреля стало известно, что немецкие владельцы OBI передадут российскую сеть в доверительное управление предпринимателю Борису Любошицу, а затем бизнес будет продан инвестору, имя которого не называлось. Любошиц в интервью Forbes сказал, что получил контрольный пакет (60%) российского подразделения сети за 600 рублей.