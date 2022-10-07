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Сборы российских фильмов за рубежом упали на две трети
Семён Гудошников
Сегодня в 10:06

По итогам первых шести месяцев 2022 года сборы российского кино за рубежом составили 4,3 млн долларов — это на 63,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Доля международной кассы от выручки отечественного контента на родине упала почти в два раза — с 10 до 5,1%, сообщает РБК со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Заметное падение сборов за рубежом произошло во втором квартале года, после начала военной операции на Украине. Если в январе–марте российские фильмы заработали в международном прокате 3,6 млн долларов, то по итогам апреля—июня сборы — 0,7 млн долларов, что на 81% меньше.

Основным иностранным рынком для России оказалась Франция, где касса отечественного кино составила 659,5 тыс. долларов. Также в пятерку входят Мексика (544 тыс. долларов), Перу (297 тыс.), Германия (240 тыс.) и Колумбия (185 тыс.).

Самым кассовым российским проектом за пределами домашнего рынка стал хоррор «Ряд 19» Александра Баева (он собрал 1,5 млн долларов). За ним идут «Уроки фарси» Вадима Перельмана (478 тыс. долларов), мультфильм «Бука. Мое любимое чудовище» Виктора Глухушина и Максима Волкова (423 тыс.), еще один мультик, «Пиноккио. Правдивая история» Василия Ровенского (202 тыс.) и серия «Большой балет» (186 тыс.).

В рейтинге стран по международным сборам Россия занимает восьмое место (картины из США в рейтинге не учитываются). На первой строчке Япония (127,5 млн долларов), далее следуют Великобритания (124,4 млн) и Франция (43 млн). Российский контент также уступил китайскому.

При значительном падении международных сборов число российских фильмов, вышедших в зарубежный прокат, почти не изменилось год к году. В первом полугодии 2022-го в иностранных кинотеатрах показывали 41 отечественную картину, в аналогичный период годом ранее — 46.

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