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Prime Video представил трейлер «Беги, дорогая, беги» с Эллой Балинска
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:38

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Беги, дорогая, беги» («Run Sweetheart Run»), главную роль в котором исполнила звезда «Ангелов Чарли» Элла Балинска.

Она сыграла девушку Шэрри, которая отправляется на встречу с незнакомцем из интернета. Мужчина оказывается столь же привлекательным, как и на фотографиях. Но свидание все же не пройдет для героини благополучно.

Вскоре ей придется убегать, спасая свою жизнь, из дома нового приятеля. Но и на этом неприятности девушки не закончатся. Ей предстоит скрываться от преследователя, который не намерен оставлять свою жертву в покое.

Судя по трейлеру, помочь героине выжить возьмется женщина, которой однажды уже удалось избавиться от пугающего кавалера, чудовищную природу которого Шэрри еще предстоит узнать.

Балинска, как можно догадаться, появится в фильме в роли Шэрри. Ее преследователя сыграл Кларк Грэгг, а других персонажей ленты — Пилу Асбек и Шохрех Агхдашлую. Режиссером картины выступила Шана Фесте («Границы», «Я ухожу — не плачь»).

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