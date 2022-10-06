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В Москве неподалеку от башни «Федерация» взорвались два автомобиля. Их поджег неизвестный
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:49

В Москве неподалеку от башни «Федерация» загорелись два автомобиля. В одной из них произошел взрыв. Об этом сообщили телеграм-каналы Mash и «Эхо / Новости», а также ТАСС.

По информации источников, машины поджег неизвестный мужчина. Очевидцы видели его убегающим с места происшествия с канистрами. Пожар вскоре локализовали, а поджигателя, как узнала Baza, задержали.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Информация о пострадавших во время инцидента не поступала. Кому принадлежали сгоревшие машины, также не раскрывается.

Мотивы поджигателя пока неизвестны. В некоторых телеграм-каналах указывалось, что он убегал после преступления, выкрикивая пацифистские лозунги.

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