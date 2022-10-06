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На Аляске задержали двоих россиян, которые приплыли с Чукотки на лодке
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:01

В США на острове Святого Лаврентия, находящегося в штате Аляска, задержали двоих россиян. Они попытались проникнуть на территорию страну, приплыв с Чукотки на лодке. Об этом сообщило издание Alaska’s News Source.

Граждане России высадились на острове недалеко от общины Гэмбелл 4 октября. Они рассказали местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот. Нелегальные мигранты преодолели порядка 500 км по морю.

Мужчины пояснили, что бежали от российских военных. Вероятно, жители Чукотки пытались с помощью отъезда избежать призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября.

Губернатор Аляски Майк Данливи рассказал, что россиян отправили в город Анкоридж, где их передали под контроль федеральных властей США. Разрешат ли мигрантам остаться в стране, пока неизвестно.

«Мы не ожидаем постоянного потока людей или флотилии из отдельных лиц. У нас нет никаких указаний относительно того, что это произойдет, так что эта история может оказаться единичным случаем», — добавил Данливи.

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