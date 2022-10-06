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Норвегия ограничила доступ в порты для российских рыбаков, хотя ранее делала для них исключение
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:09

Норвегия ограничила доступ в порты для российских рыболовов: теперь они могут заплывать лишь в Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд.

«Мы внимательно следим за российской активностью в норвежских водах и портах, чтобы избежать превращения Норвегии в транзитную страну», — добавила она. Хюитфельд назвала российскую спецоперацию на Украине, утечку газа на «Северных потоках» и «активность беспилотников в норвежской инфраструктуре» предпосылками для принятия такого решения.

Министр юстиции по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Энгер Мель отметила, что власти страны стремятся отслеживать все рыболовные суда из России для предотвращения их незаконного использования.

Норвегия закрыла свои порты для судов из России в конце апреля, но для рыболовного флота сделала исключение. Они часто выгружают улов на севере Норвегии.

30 сентября норвежские власти усилили контроль на границе с Россией. Страна может закрыть въезд для российских туристов из‑за увеличения риска незаконного пересечения границы после объявленной частичной мобилизации.

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Анникен Хюитфельд
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