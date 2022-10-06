Мультяшный A$AP Rocky появился в трейлере игры Need for Speed Unbound

Electronic Arts и Criterion Games выложили дебютный трейлер игры Need for Speed Unbound с мультяшным рэпером A$AP Rocky. Релиз на ПК, PS5 и Xbox Series X|S состоится 2 декабря.

На протяжении всего видео звучит трек рэпера «Shittin Me». Создатели игры показали уличные гонки и догонялки с полицией.

В описании на сайте EA говорится, что действие игры развернется в городе Лейкшор, а главный герой попытается принять участие в самом престижном соревновании по уличным гонкам.

В 2019 году видеограф Владислав Чекунов выложил ролик, где представил, как могла бы выглядеть Need for Speed в реальной жизни. Он рассказал «Афише Daily», как готовился к съемкам и какая часть игры его самая любимая.