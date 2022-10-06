Третье уголовное дело против Кара-Мурзы*, Дуров против WhatsApp и другие новости дня

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите G20 в Индонезии предложила Украине переговоры. Позже российские власти уточнили, что она предлагала переговоры на условиях России и без обсуждения четырех субъектов, присоединенных к РФ.

Евросоюз ввел новый, восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц, среди которых Олег Газманов, Николай Расторгуев, Элла Памфилова и Александр Дугин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал сводки Минобороны о ходе российской спецоперации на Украине. Он заявил, что «надо перестать врать» и детальнее рассказывать согражданам о происходящем на фронте.

В отношении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, полгода находящегося в изоляторе, возбудили уже третье уголовное дело. Теперь его обвиняют в госизмене (до 20 лет тюрьмы) за публичную критику российских властей.

Сайт нового СМИ «Эхо» от редакции «Эха Москвы» начали блокировать. Он успел свободно проработать в России меньше недели.

Организаторы концертов в России начали испытывать трудности с поиском оборудования, в частности пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников. Также не хватает технических специалистов — некоторые были мобилизованы, а кто‑то покинул страну.

В России выросло производство алкогольных напитков: c января по сентябрь 2022 года выпустили 137,852 млн декалитров — на 12,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего увеличилось производство водки — на 8,8%.

Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси с 6 октября, потому что они уже стали «запредельными». «За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. <…> И не дай бог кто‑то по бухгалтерии проведет задним числом что‑то», — предупредил он.

Павел Дуров призвал удалить приложение WhatsApp, так как мессенджер «уже 13 лет является инструментом слежки». По его словам, разработчики нарочно создают уязвимость, благодаря которой хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефонах пользователей.

Лауреаткой Нобелевской премии по литературе в этом году стала французская писательница Анни Эрно. Награду вручили с формулировкой «за храбрость и хирургическую точность, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

Премия BET Hip Hop Awards объявила победителей. Триумфатором стал Кендрик Ламар, выигравший в шести номинациях, включая «Артист года» и «Альбом года». Три награды получил Дрейк, у Канье было десять номинаций, но он не преуспел ни в одной.

В сети вышел трейлер драмы «Causeway» о солдате, вернувшемся из Афганистана домой. Главную роль, травмированную войной девушку, временно работающую уборщицей бассейнов, сыграла Дженнифер Лоуренс.

* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.