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«Он сломал мне нос»: девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала о насилии с его стороны
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:35

Девушка футболиста Гочи Гогричиани, играющего за калининградский клуб «Балтика», рассказала о насилии с его стороны. После ее признания руководство команды отстранило спортсмена от тренировок, сообщил «Интерфакс».

Кристина Куддус заявила в интервью телеканалу «Рен ТВ», что Гогричиани неоднократно поднимал на нее руку, но недавно «это перешло все границы». Игрок, как утверждает девушка, жестоко избил ее, когда она приехала после операции.

«Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс, и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит», — рассказала Куддус футбольному блогеру Сергею Ильеву.

По словам Кристины, футболист не был пьян, когда напал на нее. Гогричиани разбил в ярости ее телефон, после того как она вызвала полицию и попыталась заснять доказательства избиения, утверждает Куддус.

Тем не менее возлюбленной Гогричиани удалось уехать из Калининграда в Москву. На этом настоял хирург девушки, обеспокоенный тем, что спортсмен повредил только что прооперированный нос пациентки.

«После операции на нос даже самолеты запрещены, давление запрещено. Может быть некроз тканей и так далее. Проблемы могут быть серьезные. А он физическую силу применил», — пояснила Куддус.

Подруга Гогричиани пожаловалась на отек и отметила, что ей может потребоваться повторное хирургическое вмешательство. Девушка добавила, что уже написала на футболиста заявление в полицию.

Куддус заявила, что общалась с пресс-атташе ФК «Балтика» Александром Строком. Тот пообещал, что против Гогричиани будут приняты меры. Однако, по словам Кристины, команде запретили обсуждать ситуацию, а комментарии самой девушки удаляют из групп поклонников.

«Сейчас проводится расследование, поэтому каких‑то официальных комментариев до итогов этого расследования я давать не хочу. Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — сказал «Рен ТВ» гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин.

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