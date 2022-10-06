Реклама
Новости
Garage Dayz и симфонический оркестр сыграют хиты легендарной Metallica в Петербурге
19:17
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
Дженнифер Лоуренс в роли ветерана Афганистана в трейлере «Causeway»
19:05
На Аляске стартовал ежегодный конкурс на самого упитанного медведя
18:06
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц
17:58
Сайт «Эха» — нового проекта «Эха Москвы» — начали блокировать в России
17:48
Джейсон Момоа готов отправить зрителей в Страну снов в трейлере «Сламберленда»
17:02
Из соцсетей Владимира Кара-Мурзы
На оппозиционера Кара-Мурзу* завели новое уголовное дело (третье) — о госизмене
Обновлено в 17:01
Татьяну Тарасову увезли в больницу из‑за ухудшения здоровья
16:47
Вышел трейлер роуд-муви «Лавстори». В главных ролях — Александр Петров и Вильма Кутавичюте
16:40
VPost: Минпромторг попросил губернаторов поддержать торговые центры
16:18
Rindoff/Dufour/Getty Images
Джаред Лето исполнит главную роль в байопике о Карле Лагерфельде
15:57
ФТС сообщила об отмене таможенного контроля на границе с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями
15:52
«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня»: Лукашенко запретил поднимать цены в Беларуси
14:52
В Госдуме предложили создать регистр лиц, проходивших психиатрическое лечение
14:08
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно
14:07
Триумфатором BET Hip Hop Awards стал Кендрик Ламар, победивший в шести номинациях
12:48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
12:13
В Таиланде бывший полицейский расстрелял 22 детей и 12 взрослых в детском саду
12:05
В России почти на 13% выросло производство алкоголя
12:00
antoineboissonot/Unsplash
Организаторы концертов столкнулись с нехваткой технических специалистов и оборудования
11:15
Дженнифер Лоуренс в роли ветерана Афганистана в трейлере «Causeway»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

В сети появился трейлер фильма «Causeway», который выйдет в кинопрокат и на стриминговом сервисе Apple TV+ 4 ноября. Главную роль в ленте исполнила Дженнифер Лоуренс («Джой», «Голодные игры»).

Актриса сыграла солдата армии США по имени Линдси. По сюжету она вернулась домой в Новый Орлеан из Афганистана, где пострадала от взрыва. Восстанавливаясь после случившегося, Линдси ожидает нового задания и временно работает уборщицей бассейнов.

Трейлер фильма показывает разговор Линдси с неизвестным темнокожим мужчиной, который, очевидно, станет другом девушки. Также в ролике можно увидеть, как героиня справляется с последствиями ранения, вспышками гнева и, видимо, ПТСР.

Вместе с Лоуренс в картине снялись Брайан Тайри Генри, Линда Эмонд, Стивен МакКинли Хендерсон, Линда Эмонд и Расселл Харвард. Режиссером ленты выступила Лила Нейгебауэр. «Causeway» — дебютный полнометражный проект кинематографистки.

Над фильмом работали сценаристы Отесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс. Продюсерами стали сама Лоуренс и Джастин Чьярокки.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Apple
люди
Стивен ХендерсонДженнифер ЛоуренсЛинда Эмонд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение