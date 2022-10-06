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Дженнифер Лоуренс в роли ветерана Афганистана в трейлере «Causeway»

В сети появился трейлер фильма «Causeway», который выйдет в кинопрокат и на стриминговом сервисе Apple TV+ 4 ноября. Главную роль в ленте исполнила Дженнифер Лоуренс («Джой», «Голодные игры»).

Актриса сыграла солдата армии США по имени Линдси. По сюжету она вернулась домой в Новый Орлеан из Афганистана, где пострадала от взрыва. Восстанавливаясь после случившегося, Линдси ожидает нового задания и временно работает уборщицей бассейнов.

Трейлер фильма показывает разговор Линдси с неизвестным темнокожим мужчиной, который, очевидно, станет другом девушки. Также в ролике можно увидеть, как героиня справляется с последствиями ранения, вспышками гнева и, видимо, ПТСР.

Вместе с Лоуренс в картине снялись Брайан Тайри Генри, Линда Эмонд, Стивен МакКинли Хендерсон, Линда Эмонд и Расселл Харвард. Режиссером ленты выступила Лила Нейгебауэр. «Causeway» — дебютный полнометражный проект кинематографистки.

Над фильмом работали сценаристы Отесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс. Продюсерами стали сама Лоуренс и Джастин Чьярокки.