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Garage Dayz и симфонический оркестр сыграют хиты легендарной Metallica в Петербурге

В следующем году в Петербург приедет трибьют-группа Garage Dayz и сыграет все хиты легендарной Metallica. Купить билеты можно на «Афише».

Garage Dayz перевоплотятся в легенд рока и споют «Nothing Else Matters», «Enter Sandman» и «Master of Puppets» в сопровождении симфонического оркестра. Концерт состоится 3 марта на петербургской «Тинькофф-арене».

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В июле «Афиша Daily» собирала хиты метала 80-х от Metallica до Scorpions. Случай был подходящий: «Master of Puppets» оказался в топе чартов из‑за «Очень странных дел».