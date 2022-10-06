На Аляске стартовал ежегодный конкурс на самого упитанного медведя

В национальном заповеднике «Катмай» на Аляске стартовал ежегодный конкурс на самого упитанного медведя — Fat Bear Week. Об этом рассказало издание Explore.

В течение недели все желающие могут проголосовать онлайн за понравившегося кандидата. Все они — бурые медведи, которые готовятся к зимней спячки. Чтобы успешно перезимовать, медведям необходимо набрать как можно больше жира.

Победителя конкурса заповедник объявит 11 октября. За четырех медведей 5 октября отдали более 200 тыс. голосов. В результате в финал конкурса вышли два участника. Еще двух финалистов определят 6 октября.

Конкурс организован, чтобы повысить информированность людей о жизни медведей, а также важности обильного питания для них в летний и осенний период. «Во время зимней спячки медведи не едят и не пьют и могут потерять треть веса», — объяснили в «Катмае».

В заповеднике с конца июня до середины октября медведи ловят рыбу в реке Брукс. Эта река изобилует лососем, что позволяет животным хорошо подготовиться к зиме.