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Сайт «Эха» — нового проекта «Эха Москвы» — начали блокировать в России
Семён Гудошников
Сегодня в 17:48

Сайт нового проекта «Эхо» от редакции радио «Эхо Москвы» начали блокировать в России. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Представители издания напомнили, что контент «Эха» доступен в приложении, которое есть в App Store и Google Play.

Сайт «Эха» успел свободно проработать в России меньше недели — его запустили в начале октября. Над контентом нового СМИ работают бывшие журналисты радиостанции, руководит проектом Максим Курников. Существует «Эхо» на донаты от подписчиков.

1 марта сайт «Эха Москвы» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Генпрокуратура решила, что на сайте размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Спустя два дня cовет директоров станции принял решение о ликвидации станции, а 5 марта разорвал контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

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