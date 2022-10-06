Джейсон Момоа готов отправить зрителей в Страну снов в трейлере «Сламберленда»

Netflix поделился трейлером фильма «Сламберленд», который выйдет на стриминговой платформе 18 ноября. Одну из центральных ролей в картине исполнил Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»).

Момоа играет человека-зверя, который отправляется в путешествие по стране грез, где все возможно, с маленькой девочкой. По сюжету девочка Немо лишается своего отца, а Страна снов для нее единственная возможность вновь повидаться с ним.

«Сламберленд» основан на серии мультфильмов Винзора МакКея «Маленький Немо в Сламберленде», которая выходила в начале XX века. В оригинале главным героем был мальчик, а не девочка, но это вряд ли изменит историю.

Девочку в фильме сыграла Марлоу Баркли. Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоренс, известный по франшизе «Голодные игры». Сценарий написали Дэвид Гийон и Майкл Хендельман.