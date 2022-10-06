Татьяну Тарасову увезли в больницу из‑за ухудшения здоровья

Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову накануне госпитализировали. Об этом сообщает источник ТАСС и издание Sports.ru со ссылкой на корреспондента, находящегося на съемках шоу «Ледниковый период».

Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Ей 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.