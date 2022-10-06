Татьяну Тарасову увезли в больницу из‑за ухудшения здоровья

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Сегодня в 16:47

Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову накануне госпитализировали. Об этом сообщает источник ТАСС и издание Sports.ru со ссылкой на корреспондента, находящегося на съемках шоу «Ледниковый период».

В жюри выпуска шоу Тарасову заменила Елена Чайковская.

Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Ей 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.

В последние годы Тарасова регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале, входит в жюри шоу «Ледниковый период».

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