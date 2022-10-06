VPost: Минпромторг попросил губернаторов поддержать торговые центры

В конце сентября замминистра промышленности Виктор Евтухов разослал губернаторам регионов письма с рекомендациями по помощи владельцам и операторам торговой недвижимости. Об этом сообщает VPost, в распоряжении которого оказался документ.

Евтухов предложил:

снизить торговым предприятиям и операторам торговой недвижимости ставку налога на прибыль по УСН, а также снизить или отменить налог на имущество и земельный налог;

предоставить отсрочку по аренде за региональное и муниципальное имущество;

фиксировать стоимость коммунальных услуг и субсидировать эти затраты.

Еще одна рекомендация от Минпромторга — разместить в ТРЦ спортивные секции, кружки, МФЦ, отделения «Почты России», а также проводить выставки и ярмарки, чтобы привлечь «дополнительный трафик» и поддержать «деловую активность».

Получение письма подтвердили в правительстве Пензенской области и Чувашии. По информации Союза торговых центров (СТЦ), рекомендации доставлены главам регионов, и сейчас готовится обращение к местным властям с перечислением самых актуальных мер поддержки.

Только за неделю мобилизации, по данным СТЦ, в среднем по России трафик в ТЦ упал по сравнению с прошлым годом на 8%, а в некоторых ТЦ падение доходило до 40%.