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ФТС сообщила об отмене таможенного контроля на границе с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями
Виктория Шанина
Сегодня в 15:52

С 5 октября официально отменяется таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Федеральной таможенной службы России.

Теперь при перевозке товаров между субъектами РФ не нужно декларировать грузы с товарами участников внешнеэкономической деятельности, поскольку теперь это считается внутренней торговлей.

По обращению Пограничной службы ФСБ, проверка транспортных средств и перевозимого имущества граждан по-прежнему будут проводиться с использованием досмотровой техники, чтобы обеспечить безопасность.

«Для этого дежурные смены сотрудников ФТС России присутствуют в пунктах пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР и подконтрольных России частей Херсонщины и Запорожья подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 2 октября Конституционный суд РФ признал документы соответствующими основному закону страны. 3 октября Госдума единогласно ратифицировала соответствующие договоры, а на следующий день (тоже единогласно) документы одобрил Совфед. 5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о присоединении, врио глав субъектов он назначил предыдущих глав.

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ФСБФТС РоссииКонституционный судГосдумаСовет Федерации
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