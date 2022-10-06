«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня»: Лукашенко запретил поднимать цены в Беларуси

Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси с 6 октября. Однако некоторые исключения все-таки будут, передает «Белта» слова белорусского президента.

«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто‑то по бухгалтерии проведет задним числом что‑то, какие‑то расчеты, перерасчеты», — предупредил Лукашенко на совещании с экономическим блоком на тему инфляции.

При этом предусмотрены исключения, которые будут определять министр антимонопольного регулирования и торговли и губернаторы. «Белта» пишет, что Лукашенко «высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль» в сфере инфляции и роста цен.

Лукашенко объяснил, зачем нужен запрет: «Потому что цены после всплеска ошалевшего <…> еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости».

Также Лукашенко запретил компаниям закрываться и уходить с белорусского рынка и привел в пример «какой‑то магазин» и «какую‑то контору, забегаловку». «Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — предостерег он правительство.

По словам Лукашенко, за первые восемь месяцев 2022 года инфляция в Беларуси превысила 13%, а к концу года правительство ожидает 19%. Он поручил правительству и Нацбанку опустить уровень инфляции до 7–8% к 2023 году.