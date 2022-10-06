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В Госдуме предложили создать регистр лиц, проходивших психиатрическое лечение
Виктория Шанина
Сегодня в 14:08

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Хубезов предложил создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Хубезова, доступ к регистру должен получить ограниченный круг медработников и сотрудники правоохранительных органов. Это необходимо для предотвращения трагедий, таких как стрельба в школе Ижевска.

Инициатива прорабатывается в комитете Госдумы по охране здоровья и в партии «Единая Россия». Предполагается, что она сможет решить «многие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время».

Дмитрий Хубезов уверен, что трагедии в Ижевске «могло и не случиться». Нападавший был на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «вялотекущая шизофрения».

«Однако ему каким‑то образом все же удалось приобрести травматическое оружие, позже переделанное под боевые патроны… Но одно можно сказать со всей определенностью уже сегодня. Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями, — ижевской трагедии могло бы не быть» , — сказал депутат.

26 сентября мужчина по имени Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе № 88 на Пушкинской улице Ижевска. Он проник в учебное заведение во время уроков и открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате погибли 17 человек, более 20 пострадали.

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ГосдумаЕдиная Россия
люди
Дмитрий ХубезовАртем Казанцев
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