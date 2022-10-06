В Госдуме предложили создать регистр лиц, проходивших психиатрическое лечение

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Хубезов предложил создать федеральный регистр лиц, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным лечением. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Хубезова, доступ к регистру должен получить ограниченный круг медработников и сотрудники правоохранительных органов. Это необходимо для предотвращения трагедий, таких как стрельба в школе Ижевска.

Инициатива прорабатывается в комитете Госдумы по охране здоровья и в партии «Единая Россия». Предполагается, что она сможет решить «многие проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последнее время».

Дмитрий Хубезов уверен, что трагедии в Ижевске «могло и не случиться». Нападавший был на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «вялотекущая шизофрения».

«Однако ему каким‑то образом все же удалось приобрести травматическое оружие, позже переделанное под боевые патроны… Но одно можно сказать со всей определенностью уже сегодня. Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями, — ижевской трагедии могло бы не быть» , — сказал депутат.

26 сентября мужчина по имени Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе № 88 на Пушкинской улице Ижевска. Он проник в учебное заведение во время уроков и открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате погибли 17 человек, более 20 пострадали.